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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın AFAD, olası afete hazır

İHA

Aydın AFAD, olası afete hazır

Aydın genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden AFAD, Deprem Haftası kapsamında Aydınlıları bilinçlendirecek. AFAD çalışmaları hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Ramazan Harman; “Olası afete karşı mutfağımız çok iyi çalışıyor” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), her yıl olduğu gibi bu yıl da 17 Mart Deprem Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek depreme dikkat çekti. Aydınlı vatandaşları deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendiren AFAD ekipleri, Atatürk Kent Meydanı’nda da bilgilendirme broşürleri dağıttı. Deprem Haftası kapsamında AFAD İl Binasını ziyaret eden Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, gerçekleştirilen çalışmalar ve eğitimler hakkında bilgi aldı.
Aydın’ın kırık faylar üzerinde olduğunu hatırlatan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay; “Hedefimiz deprem öncesinde nasıl hazırlanmalıyız, deprem sırasında ve deprem sonrasında ne yapmalıyız. Bu haftaki etkinliklerimizde Aydınlı vatandaşlarımızı bu konularda bilgilendireceğiz. Afet halinde AFAD’da koordinasyon kurulu kuruyoruz ve bütün hizmet gruplarının temsilcileri ile buradan afetle ilgili yapacağımız çalışmaları yönetmeye çalışıyoruz. Depremsiz günler diliyoruz ama Aydın, kırık fay hatları üzerinde, bu sebeple depremsiz yaşamamız söz konusu değil. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depreme hazırlıklı olmak hem kişisel olarak hem de binalar olarak önemli. Binaları hazır hale getirmeliyiz. Depreme hazır sağlam binalarda yaşarsak korkacak birşey yok” dedi.
“Mutfağımız çok iyi çalışıyor”
Türkiye’nin ve Aydın’ın etkin bir deprem kuşağında olduğunu belirten AFAD İl Müdürü Ramazan Harman; “Ülkemizin yüzde 90’a yakın bir kısmı fay hatları üzerinde ve bunun için depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Çünkü deprem bir doğa olayıdır. Önemli olan bunu afete dönüştürmemektir veya afete dönüşüyorsa bunu en az zararla nasıl atlatabiliriz, nasıl azaltabiliriz. Kısacası bunu iki yolla çözebiliriz. Birincisi yapılarımızı sağlam yapacağız ikincisi ise eğitimle hazırlanmamız lazım. Sayın Valimizin de söylediği gibi afet öncesinde en önemli şey eğitim. Çünkü eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde, bir afet olduğunda zarar ve ölüm sayısı sıfır denecek düzeyde. Bu sebeple hazır olmamız eğitimden geçiyor. Afet ve acil Durum İl Müdürlüğü olarak, tehlike ve risklerimizi biliyoruz, bunun için mutfağımız çok iyi çalışıyor. Yani bir yol çerçevemiz ve planımız hazır. Müdahale olarak da bütün kurum ve kuruluşlarla, STK’larla bir afet müdahale planımız var. Bütün kurum ve kuruluşlar sorumluluklarını ve görevlerini biliyorlar. Kısacası sayısal olarak, teori ve uygulama olarak buna hazırız” dedi.
“Eğitim vermeye hazırız”
İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının “Afet Yılı” ilan edilmesi ile birlikte çalışmaların daha da hızlandığına dikkat çeken Harman; “Her yıl 17 Mart, Dünya’da Deprem Haftası ve depremi kamuoyu gündeminde tutmak, vatandaşlarımızı bilinçlendirme amaçlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çünkü unutuyoruz, unutan bir toplumuz ve unutmamak için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Bizler olası bir afete karşı hazırlıklıyız. Çalışmalarımız ve eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Her zaman söylüyoruz deprem değil bina öldürür. Bizler vatandaşlarımızın da bilinçlendirilmesi için eğitimlerimize devam ediyoruz. İlimizde, Müdürlüğümüz tarafından 2011 yılından 2020 yılına kadar toplamda 267 bin 407 kişiye eğitim verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesiyle birlikte bu yıl da eğitim çalışmaları artarak devam etmektedir. 2021 yılı içerisinde ilimizde son 2 ayda 5 bin 755 kişiye eğitim verdik. Kim eğitim almak istiyorsa bizi araması yeterli. Bizimle iletişime geçen herkese eğitim vermeye hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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