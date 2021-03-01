Aydın’ın iç kesimlerine zirai don uyarısı

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Aydın’ın iç kesimlerindeki bazı ilçelerde hafif zirai don riski uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Zirai faaliyetlerin devam ettiği Aydın’ın iç kesimlerinde ( Çine, Bozdoğan, İncirliova, Karacasu, Koçarlı, Yenipazar ilçelerinde ) hafif kuvvette zirai don riskinin, 04.03.2021 Perşembe günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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