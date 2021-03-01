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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikososyal Destek Merkezi’ne vatandaşlar ilgi gösteriyor

İHA

Psikososyal Destek Merkezi’ne vatandaşlar ilgi gösteriyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, ‘Marka Kent Efeler’ için hayata geçirdiği hizmetlerden ‘KadınAileÇocuk Psikososyal Destek Merkezi’ Efeler halkının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Psikososyal Destek Merkezi’nde ihtiyaca daha hızlı cevap verebilmek için, alanında uzman 2 yeni danışman daha görevlendirerek, merkezin kadrosunu büyüttü.
İhtiyacı olan vatandaşların ücretsiz psikolojik destek alabildiği ‘KadınAileÇocuk Psikososyal Destek Merkezi Efeler halkından tam not aldı. Resmi açılışının henüz ertesi gününde bile 41 günlük randevu programını dolduran PsikoSosyal Destek Merkezi vatandaşlardan olumlu yorumlar almaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a böyle bir hizmeti Efeler ilçesine kazandırdığı için teşekkür eden danışanlar, “Alanında uzman danışmanlarımızdan ücretsiz destek alabiliyoruz. Bizler destek alırken, çocuklarımız oyun odasında Çocuk Gelişimci gözetiminde vakit geçiriyor. Çok detaylı ve ince düşünülmüş bir merkez oluşturulmuş. Düzenli olarak seanslara geldikçe, verilen desteğin hayatımıza olumlu etkilerini daha fazla görüyoruz” ifadelerinde bulundu.
İnsan odaklı projelerini ardı ardına hayata geçiren Başkan Atay, mutlu bir Efeler oluşturmak için hayata geçirdiği Psikososyal Destek Merkezi ile ilgili şöyle konuştu; “Pandemi döneminin getirdiği olumsuzluklarla birlikte sorunlarımız arttı. Bu sorunları yenebilmemiz için destek almamız gerekiyor. Mutlu bir toplum yaratabilmemiz için bu sorunlarımızın ücretsiz olarak giderilebileceği bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. KadınAileÇocuk Psikososyal Destek Merkezi ile vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlıyoruz. Henüz resmi açılışını bile yapmadan 15 günlük randevu dolmuştu. Açılışını yaptığımız günün yalnızca iki gün sonrasında ise 41 günlük randevu doldu. Merkezimize çok yoğun bir ilgi olduğu için, alanında uzman iki danışmanımızı daha görevlendirerek merkezimizi büyüttük. Bir yer daha açmamız gerektiğini düşünüyorum. Sorunlarımız olmasın ve dileriz kimse gelmesin.”

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