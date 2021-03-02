Başkan Kaplan’dan Koçarlı için enerji atılımı

Koçarlı Belediye Meclisi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Koçarlı Belediyesi’nin Enerji Kentleri Birliği’ne üye olması konusu oy birliğiyle karara bağlandı.



Geçtiğimiz yıl Koçarlı’ya bağlı Çakırbeyli Mahallesi’nde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi için ADM Elektrik Üretim A.Ş. ile elektrik kullanımına ilişkin bağlantı sözleşmesi imzalayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, belediyenin Enerji Kentleri Birliği’ne üye olması konusunda da gereken adımı attı. Mart ayı olağan meclis toplantısında Koçarlı Belediyesi’nin Enerji Kentleri Birliği’ne üye olması konusu oy birliğiyle karara bağlanırken, Başkan Kaplan GES Projesi hakkında da meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.



Aydın’da halihazırda 9 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği’ne Koçarlı Belediyesi’nin de üye olmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, “Enerji Kentleri Birliği, üye belediyelere jeotermal enerjiyle birlikte güneş, rüzgar, biyokütle gibi diğer yenilenebilir enerji kaynakları uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan bir birlik olma özelliğine sahip. Biz de Koçarlı Belediyesi olarak Enerji Kentleri Birliği’nin üye belediyelere sağladığı danışmanlık, eğitim, inceleme ve diğer hizmetlerden yararlanmayı istiyoruz. Halihazırda Koçarlı’da hayata geçireceğimiz GES Projesi ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Enerji Kentleri Birliği’ne üye olmamızla GES projemizle ilgili olarak da destek almayı umuyoruz. Koçarlı’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



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