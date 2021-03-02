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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’deki yabancılar Türkçe eğitim aldı

İHA

Nazilli’deki yabancılar Türkçe eğitim aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü 100 yabancı uyruklu vatandaşa Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün tanımladığı ‘Yabancılar için Türkçe Dil Eğitimi’ Programında son 1 yıl içerisinde 5 farklı kursla Türkçe öğreterek sertifika verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü, yıl boyunca açmış olduğu yüzlerce kursun yanısıra uluslararası birçok kursta açarak birçok ile imza atmıştı.
Kurslarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Feray Aydın, son bir yıl içerisinde 100 yabancı uyruklu vatandaşın kurs görerek sertifika aldığını belirtti. Aydın, “Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü olarak Suriyeli vatandaşlara Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün tanımladığı ‘Yabancılar için Türkçe Dil Eğitimi’ Programında son 1 yıl içerisinde 5 tane farklı kurs açılmış olup 100 kişiyi sertifikalandırmış bulunmaktayız. Ayrıca kurumumuzun CAST4 Innovation adlı genel amacı farklı kültürlerden gelen kursiyerlere eğitim veren öğreticilere yönelik kültürel farkındalık eğitimi oluşturmak olan Erasmus KA 202 projemize de Suriyeli vatandaşları ve bu kursta eğitim veren eğitmenlerimizi dahil etmiş bulunmaktayız. Pandemi nedeniyle bu yıl yüz yüze eğitime belli bir süre ara vermiş olup tekrar 11 Ocak’ta yüz yüze eğitime başlar başlamaz alan taraması yapmış bulunmaktayız. Bu alan taraması doğrultusunda eğitim veremediğimiz Nazilli’deki diğer Suriyeli vatandaşlara yönelik Mart ayında yeniden bir kurs planlaması yapılmıştır. Alan taraması devam edecek olup peyderpey Suriyeli vatandaşlarımıza Türkçe eğitimi öncelikli olup birçok kursumuzdan faydalanmasını sağlayacağız. Ayrıca kurslarımız esnasında Suriyeli vatandaşlara oryantasyon eğitimleri de verilmiştir. Nazilli’mizin tanıyabilmeleri ve uyum sağlayabilmeleri adına müze gezileri de düzenlenmiştir” dedi.

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