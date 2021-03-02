Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi

İHA

Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahallelerde yaşanan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi için muhtarlar ile belirli aralıklarla görüşmeye devam ediyor. Son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve birim müdürleri ile birlikte Kuşadası Belediyesi Düğün Salonunda pandemi kurallarına uygun olarak mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ömer Günel, korona virüs salgınının bütün planları değiştirdiğini söyledi. Salgından dolayı saha çalışmalarına ağırlık verildiğini vurgulayan Başkan Ömer Günel; "Covid19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu nedenle biz de Kuşadası Belediyesi olarak bütün ağırlığımızı sahaya vererek eksiklikleri tamamlayalım istedik. Muhtarlarımızla kenti yönetme idealimiz hiç değişmedi. Bu işi birlikte yapmaya kararlıyız" dedi.
Kuşadası'nın tarihinde görülmemiş bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Başkan Ömer Günel; “Göreve gelir gelmez Kuşadası’nın alt yapı sorunlarını çözmek için çalışmalara başladık. Öncelikle kentimizin ana kalbi olan Türkmen Mahallesi’nin sorunlarına ele aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapısı yenilenen mahallemizde doğalgaz hattının da döşenmesi ile birlikte çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz günlerde Kuşadası son 10 yılın en yoğun yağmurunu aldı. Yaptığımız çalışmalar sonrası yenilediğimiz alt yapı neticesinde kent merkezinde her hangi bir sorun yaşanmadı. Balıkçılar Meydanı’nı yenileyerek kentimize modern ve estetik bir meydan kazandırdık. 2020 sezonu öncesinde turistik çarşılarımızın alt ve üst yapılarını yenileme çalışmalarına başladık. Mart ayı sonuna kadar çalışmaları tamamlayacağız. Eş zamanlı olarak İkiçeşmelik Mahallemizde de çalışmalara başlandı. Bu mahallemizde tüm elektrik hatları yer altına alınacak, doğalgaz hatları döşenecek, içme suyu hatları da ASKİ tarafından yenilenecektir. Mayıs sonuna kadar bütün üst yapıyı, sıcak asfalt ve parke taşlarını da tamamlayacağız. Ayrıca İkiçeşmelik Caddesi’ni çevre yoluna bağlayacağız. Çalışma başlattığımız her mahalleyi ve semti alt ve üst yapısıyla beraber planlayarak tamamlıyoruz. Gelecek 30 yıl boyunca Kuşadası’nda alt ve üst yapı sorunu yaşanmayacak" diye konuştu.
Başkan Ömer Günel'in bilgilendirme konuşmasının ardından muhtarlar sırayla söz alarak mahallelerindeki sıkıntılar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci “Evde sıkılıyorduk, okullar açıldı çok mutluyuz”
YEREL HABERLER Aydın’da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci “Evde ...
Buharkent’te kan bağışı rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Buharkent’te kan bağışı rekoru kırıldı
4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasına tutuklama
YEREL HABERLER 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasına ...
Meslektaşı eski kız arkadaşını öldürülen polis memuru, "Anlatmak istemiyorum" diyerek, ifadesini yarım bıraktı
YEREL HABERLER Meslektaşı eski kız arkadaşını öldürülen polis ...
Kuşadası’nda okullar yüzyüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda okullar yüzyüze eğitime başladı
Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti
Kahramanlar Caddesi esnafı, belediye çalışmalarından memnun
YEREL HABERLER Kahramanlar Caddesi esnafı, belediye çalışmalarından ...
Şüpheli otobüs ve yolcular didik didik arandı
YEREL HABERLER Şüpheli otobüs ve yolcular didik didik arandı
İŞKUR ve ADÜ iş birliğinde otellerde kurs düzenlenecek
YEREL HABERLER İŞKUR ve ADÜ iş birliğinde otellerde kurs ...
Nazilli’deki yabancılar Türkçe eğitim aldı
YEREL HABERLER Nazilli’deki yabancılar Türkçe eğitim aldı
Aydın'da 66 işletmeye 183 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Aydın'da 66 işletmeye 183 bin TL ceza kesildi
Efeler’de, 62 mahalle kırsal mahalle statüsüne alındı
YEREL HABERLER Efeler’de, 62 mahalle kırsal mahalle statüsüne alındı
Başkan Kaplan’dan Koçarlı için enerji atılımı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan Koçarlı için enerji atılımı
Aydın’da normalleşme süreci başlıyor
YEREL HABERLER Aydın’da normalleşme süreci başlıyor
Aydın’da haftasonu kısıtlaması kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın’da haftasonu kısıtlaması kaldırıldı
4 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 4 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia ...
Aydın'da geri dönüşüm deposunda yangın paniği
YEREL HABERLER Aydın'da geri dönüşüm deposunda yangın paniği
Kaymakam mutasyonlu virüse karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Kaymakam mutasyonlu virüse karşı vatandaşları uyardı
Bereketli Mahalle halkının isteğini Başkan İnal yerine getirdi
YEREL HABERLER Bereketli Mahalle halkının isteğini Başkan İnal ...
Söke’de geri dönüşüm deposunda yangın Atık yağlar tutuşmadan, yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Söke’de geri dönüşüm deposunda yangın Atık yağlar ...
Kuşadası’nda güç birliği, İkiçeşmelik Mahallesi’nin kaderini değiştiriyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda güç birliği, İkiçeşmelik Mahallesi’nin ...
Psikososyal Destek Merkezi’ne vatandaşlar ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Psikososyal Destek Merkezi’ne vatandaşlar ilgi ...
Aydın’da 505 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da 505 gram esrar ele geçirildi
Aydın’ın iç kesimlerine zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’ın iç kesimlerine zirai don uyarısı