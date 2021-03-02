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Kuşadası’nda normalleşme süreci başladı, lokantalar ve kafeler açıldı Ege Bölgesi’nde sadece Aydın ilinin orta riskli grupta yer alması sevinç yaşattı

İHA

Kuşadası’nda normalleşme süreci başladı, lokantalar ve kafeler açıldı Ege Bölgesi’nde sadece Aydın ilinin orta riskli grupta yer alması sevinç yaşattı

Türk turizminin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda Ege Bölgesi’nde sadece Aydın ilinin orta riskli grupta yer alması sevinç yaşattı. Normalleşme sürecine yönelik kararlar açıklanırken, vaka sayıları kapsamında orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Kuşadası dahil Aydın il genelinde de kontrollü normalleşme süreci başladı. Okulların sabah yüzyüze eğitime başlamasının ardından, turizm merkezindeki kafe ve restoranlar da sırayla açılmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen iller tablosunda orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın’da 2 Mart itibariyle Kuşadası dahil kontrollü normalleşme süreci başladı. Aydın Valiliği başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından takip edilecek kararlara göre, normalleşme süreci adım adım hayata geçiriliyor. Yeni normalleşme süreci Kuşadası’nda salgın sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan işyerlerini de yakından ilgilendirdi. Buna göre, Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. Bu kararın ardından sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarına başlayan kafe ve restoranlar birer birer faaliyetlerine başladı. Esnaf alınan kararın kendilerini memnun ettiğini belirterek, salgın döneminde çok zorlu bir süreçten geçtiklerini söylediler.
Bu arada, Yeni kararlara göre, arta riskli grupta yer alan Kuşadası dahil Aydın ile genelinde ayrıca Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Kamu kuruluşlarında çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapılacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlar ile sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler katılımcı sayısı 100 kişi olacak şekilde sınırlandırıldı ve serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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