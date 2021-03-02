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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü

İHA

Orta riskli seviyede yer alan Aydın'da normalleşme süreci başlarken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Aylar sonra dükkanlarını açan esnafın ise yüzü güldü.

Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü

Orta riskli seviyede yer alan Aydın’da normalleşme süreci başlarken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Aylar sonra dükkanlarını açan esnafın ise yüzü güldü.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından alınan kararlar ile birlikte kontrollü normalleşme süreci Aydın’da da başladı. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kısıtlamasının kalkması ile birlikte kendilerini sokağa atan vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı’na akın etti. Normalleşmenin ilk gününde Efeler’in en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı, Sevgi Yolu ve Yağcılariçi yoğun kalabalık yaşarken, aylar sonra işyerlerini açan esnafın da yüzü güldü. Pandemi tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasite ile işyerlerini açan esnafın yüzü gülerken, emniyet ekipleri de işyerlerini kontrol ederek esnafa kontrollü normalleşme süreci hakkında bilgi verdi.

“Bu süreci daha iyi bir noktaya taşımalıyız”
Kontrollü normalleşme sürecinin devam etmesi için rehavete kapılmadan kurallara riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası farklı risk gruplarına göre hangi çalışmaların normalleşebileceği hususu karara bağlandı. Biz de İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak bunları yayınladık. Aydın olarak biz, orta riskli konumdayız. Mevcut durumumuzu korumak ve düşük riskli il konumuna gelebilmek ise bize bağlı. Bu nedenle Aydın halkının pandemi kurallarına titizlikle uymalarını bekliyoruz ve istiyoruz. Daha iyi bir konuma ve bütün süreçleri ile normalleşen bir konuma taşımak istiyorsak pandemi kurallarına hepimizin uyması büyük önem taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaptığımız çalışmalara, getirilen kurallara uyan halkımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu süreci daha iyi bir noktaya taşımış olacağız” dedi.

“Esnafın yüzü güldü”
Esnafın yüzünün güldüğüne dikkat çeken aperatif işletmecisi Necmettin Şimşek ise; “Tabi her şey yavaş yavaş rayına oturuyor. İstediğimiz buydu. Cumartesi, pazar günleri de açık olması çok iyi oldu. Yaklaşık 3 ay içerisinde çok sıkıntılar yaşadık. Onun için bu yoğunluk bizi sevindirdi. Esnaflar açısından da çok önemli, herkesin yüzü gülüyor. Herkes yaptığı işi bilip kurallara da gerektiği şekilde uyarsa her şey daha da güzel olacaktır” dedi.
Vatandaşların da duyarlı olması gerektiğinin altını çizen lokanta işletmecisi Ahmet Artunç; “Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Artık elimizden geldiğince dikkat ederek çalışacağız. Aydınlı vatandaşlarımız da gerekli hassasiyetiyle de mavi noktaya inersek, hepimiz için iyi olacağına eminim. 3 aydır kapalıydık ve zor şartlarda mücadele veriyorduk. Herkes için hayırlı olsun” diye konuştu.
Dışarıda bir şeyler yapmanın unutulduğunu ifade eden Kemal Öztürk ise; “İnşallah daha fazla artmaz vakalar ve normale döneriz. Çünkü özledik. Evde ruh sağlığımızı korumakta da zorluk çekiyoruz. Dışarıyı özledik. Unuttuk artık dışarıda bir şeyler yapmayı. Bu normalleşme bizim elimizde. Biz kurallara uyarsak daha erken hayata döneriz. Kurallara uymazsak bu böyle yıllarca devam eder. Ülkemizin buna ihtiyacı var, kurallara uyalım” dedi.
Dışarıda olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Mustafa Şahin de; “Sabah geldiğimizde esnaf arkadaşlarımızın açtığını gördük herkes temizlik içinde. Herkes bir şekilde düzenini kuruyor. Gayet güzel ve mutlu bir ortam gözüküyor. Böyle olması da bence daha iyi oldu. Ama tabi tedbirleri de elden bırakmamak lazım. Dışarıda olmaktan gayet mutluyuz. Mesafeli bir şekilde oturuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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