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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler’de semt pazarlarının günü değişti

İHA

Efeler’de semt pazarlarının günü değişti

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının orta riskli kent kapsamına alınan Efeler’de de kaldırılmasının ardından, ilçede kurulan semt pazarlarının günlerinde düzenleme yapıldı.
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile günleri değiştirilen Soğukkuyu, Kemer, Efekent, Kurtuluş Garaj Alanı ve Dalama Semt Pazarı ile Dalama Hayvan Pazarı, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden eski günlerinde kurulmaya başlayacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile hem vatandaşlarımızın hem de pazar esnafımızın mağduriyet yaşamaması için, hafta sonları kurulan semt pazarlarını, hafta içi kurulacak şekilde bir düzenleme gerçekleştirmiştik. Son olarak İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen ‘Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler’ konulu genelge kapsamında, orta riskli kent olarak belirlenen Efeler’de, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, semt pazarlarımızın günlerini yeniden belirledik. Buna göre ilçemizde Pazar yerleri; Pazartesi günleri Ovaeymir Semt Pazarı ve Çeştepe Semt Pazarı, Salı günleri Salı Semt Pazarı, Çarşamba günleri Nevzat Biçer Üretici Pazarı ve Çarşamba Semt Pazarı, Perşembe günleri Ata Kapalı Pazar Yeri, Cuma günleri Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Umurlu Semt Pazarı, Cumartesi günleri Soğukkuyu Semt Pazarı, Pazar günleri Kemer Semt Pazarı, Efekent Kapalı Pazar Yeri, Eski Otogar Alanı Pazar Yeri, Dalama Semt Pazarı ve Dalama Hayvan Pazarı olarak düzenlenmiştir” dedi.
Vatandaşların tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Atay, “İlçemizde kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konularında daha duyarlı davranmalarını ve tedbiri bırakmamalarını diliyoruz. Efeler Belediyesi olarak tüm ilçemizde salgına karşı üst düzey önlemler almaya ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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