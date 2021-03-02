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Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında 1'i polis 6 kişi gözaltına alındı

DHA

Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında 1'i polis 6 kişi gözaltına alındı


Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan kaset skandalıyla ilgili olarak Aydın'ın  Kuşadası ilçesinde görevli polis memuru M.B.A. gözaltına alındı. M.B.A.'nın şantaj olayını Denizli Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı olan ve operasyon kapsamında Denizli'de gözaltına alınan kayınbiraderi Fatih S. ile planladıkları ileri sürüldü. 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha arandığı öğrenildi. 
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle geçen 27 Şubat'ta şikayetçi oldu. Milletvekili Sancar, bir gün sonra da partisindeki görevinden istifa etti. Milletvekili Sancar'ın şikayeti üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı Fatih S., gözaltına aldı. Fatih S.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis, Denizli, Aydın, Ankara ve Kırıkkale ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan polis memuru M.B.A.'nın, Fatih S.'nin eniştesi olduğu belirlendi. Eşi de kendisi gibi polis memuru olan bir çocuk babası M.B.A., Denizli'ye götürüldü. Daha önce Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli olan M.B.A.'nın geçtiğimiz haftalarda Kuşadası Merkez Karakolu'na görevlendirildiği öğrenildi.
TUZAK KURUP KAMERA İLE KAYDETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Sancar'a şantaj olayını Fatih S.'nin eniştesi polis memuru M.B.A. ile planlayıp, organize ettikleri ileri sürüldü. İkilinin, milletvekili Sancar'ı önceden ses ve gizli kamera sistemi kurdukları eve davet ederek, uygunsuz görüntülerini çektikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Sevgi K.'nın da Denizli Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı olduğunu öğrenildi.
Operasyon kapsamında KKTC'de olduğu belirlenen 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-03-02 20:16:09

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