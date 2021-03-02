Efeler ile Filistin Abasan Al-Kabira Belediyeleri kardeş şehir oluyor

Filistin Abasan AlKabira Belediye Başkanı Dr. Anwar AbuZarifa, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı makamında ziyaret etti.

Filistin Abasan AlKabira Belediye Başkanı AbuZarifa, kentiyle ilgili bilgiler paylaştığı Başkan Atay’a Efeler Belediyesi ile kardeş şehir olma talebinde bulundu. Kardeş şehir olma teklifini memnuniyetle karşılayan Başkan Atay, AbuZarifa’ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ayrıca ziyarette Başkan Atay, kendisine kentini simgeleyen hediye ve atkı takdim eden Filistin Abasan AlKabira Belediye Başkanı AbuZarifa’ya, Efeler’e özgü hediyeler sundu.



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