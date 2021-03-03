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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda dere yatağındaki evler vatandaşlarla anlaşma yapılarak yıkılacak

İHA

Kuşadası’nda dere yatağındaki evler vatandaşlarla anlaşma yapılarak yıkılacak

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapımına başlanan taziye evi ve park alanı düzenlemesi kapsamında Aydın Bulvarı’ndaki dere yatağı içerisinde bulunan 8 konutun yıkımı için ilk adım atıldı. Konutlarda yaşayan vatandaşlarla mutabakata varan Kuşadası Belediyesi, herhangi bir mağduriyet oluşmaması için de gerekli tüm önlemleri aldı. Yıkım kararı alınan konutlarda yaşayan vatandaşlar ise evlerine ilk kazmayı kendileri vurarak Kuşadası Belediyesi’ne destek verdi.
Kuşadası Belediyesi tarafından bir yandan yenileme çalışmaları sürdürülürken bir yandan da taziye evi ve park alanı düzenlemesi yapılan İkiçeşmelik Mahallesi’ni daha sağlıklı bir yapıya ve modern bir görünüme kavuşturmak için önemli bir adım daha atıldı. Kısa süre önce yapımına başlanan taziye evi ve park alanı projesi kapsamında yeni bir çevre düzenlemesine kavuşturulacak olan Aydın Bulvarı üzerinde yer alan 8 adet konutun 757 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında yıkımı için harekete geçildi. Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında, yıkıma bağlı olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için konutlarda yaşayan vatandaşlara taşınma, 6 aylık kira ve Belediye tarafından yapılacak olan arsa düzenlemesi ile ihale yapılarak taksitle arsa verilmesine karar verildi. Öte yandan konutlarda yaşayan vatandaşlar evlerine ilk kazmayı kendileri vurarak taşınmak için hazırlıklara başladı.
“ Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek “
Konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda yaşanan değişim kapsamında sıranın İkiçeşmelik Mahallesi’ne geldiğini belirterek şöyle dedi: “İkiçeşmelik Mahallesi kentimizin alt ve üst yapı anlamında en sorunlu bölgelerinin başında geliyor. Bu nedenle de bir an önce yenilenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Bu amaçla Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarına başladık. Yenileme çalışmalarımızla eş zamanlı olarak taziye evi ve park alanı yapım çalışmasını da yürütüyoruz. İkiçeşmelik Mahallemiz, kentimizin girişinde yer alan ve bir an önce Kuşadamıza yakışır görünüme kavuşturulması gereken çok önemli bir bölge. Bu amaçla Aydın Bulvarı üzerindeki dere yatağı içerisinde yol ve park imarlı alan üzerinde yer alan 8 adet konutun yıkımı yönünde karar alındı. Konutlarda yaşayan vatandaşlarımız ile gerekli görüşmeler yapılarak mutabakat sağlandı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Belediye Meclisimizde taşınma ve 6 ay süreyle kira yardımı yapılması, arsa düzenlemelerinde kendilerine öncelik tanınarak ihale yolu ile taksitle arsa verilmesi yönünde karar verdik. Vatandaşlarımızın en ufak bir zarar görmesi dahi söz konusu olmayacak. Bizlere hiçbir zorluk çıkarmayarak sundukları destek için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanlarında olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
“ Başkan Günel’e güveniyoruz “
Yıkımı gerçekleşecek 8 konuttan birisinde yaşanan Ayhan Bekmez, Kuşadası Belediyesi’nin bölgede çok güzel bir çalışma yapacağını belirterek “Biz de elimizden geldiğince bu çalışmaya destek vermek istedik. Şu anda bahçelerimizi söküyoruz, toprağımızı alıyoruz ve evlerimizin etrafını temizliyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel, bizi mağdur etmeyeceğinin teminatını verdi. Kendisine güveniyor ve yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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