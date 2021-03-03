Altın kolye hırsızları yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir kuyumcudan el çabukluğu ile üç adet kolye çaldıkları tespit edilen iki kadın şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. İş yeri sahibinin beyanında iki kadın şahsın işyerine gelerek altın zincir bakmak istediklerini, bu esnada el çabukluğu ile üç adet kolye aldıklarını fark ettiğini, kendisinin fark etmesiyle bayanların işyerinden kaçarak ayrıldığını ifade etti. Polis tarafından yapılan çalışmalarda L.K. ve N.K. isimli iki kadın Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi. L.K ve N.K. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.