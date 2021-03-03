Nazilli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Nazilli Belediyesi Meclis ayı olağan toplantısı, meclis üyelerinin katılımı ile Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında nikah salonunda yapıldı. Toplantıda 17 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi Mart 2021 dönemi olağan toplantısının 1. birleşimi 5393 sayılı Kanun’un 20. Maddesi gereğince, nikah salonunda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, “Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yönetmeliği, kadro unvan derece değişikliği, Hamidiye Mahallesi 1 pafta 31 numaralı parsel ile 1pafta 30 nolu parsel taşınmazın trampa yapılması, Zafer Mahallesi 1703 Sokak’taki parka isim verilmesi, NAZGEM A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yetki süresinin uzatılması ve müdür atama yetkisinin verilmesi, Yeşil Mahalle 1247 ada 1,3,6,51,52,53,69,71,72,82,115 ve 159 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1327 ada 8 ve 116 numaralı parseller,1328 ada 98 numaralı parsel ve Karaçay Mahallesi 1373 ada 13,17,102,106 ve 107 numaralı parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Yeni Mahalle 1646 da 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Karaçay mahallesi 1423 ada 8,9 ve 11 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Dallıca Mahallesi 1709,1710,1749 numaralı parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilişkin plan değişikliği, Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.01.2020 tarih 34 sayılı ve 14.12.2020 tarih ve 155 sayılı meclis kararlarının iptali ile ilçemiz sınırları içinde yapılacak olan çatılarla ilgili düzenlemeler görüşüldü. Ayrıca köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ilçemiz sınırlarında bulunan mahalleleri kırsal alan olarak belirlenmesi, Cumhuriyet Mahallesi 1444 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, konut alanlarındaki yapı yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ve Kadın Komisyonu kurulması konuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda görüşülen 17 madde oy birliği ile kabul edilirken, komisyona sevki yapılan maddelerin tekrar değerlendirilmesi için 04.03.2021 tarihinde, 2. birleşimin yapılmasına karar verildi.

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