Başkan İnal, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, sabah saatlerinde meydana gelen yangın nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Karacasu Yenice Mahallesi’nde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında iki ev büyük zarar gördü. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal bölgeye gelerek yaptığı incelemelerin ardından, yangında evleri zarar gören, Latif Kuyucaklıoğlu ve Nejdet Kuzu’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan İnal, yangında evleri zarar gören vatandaşlara belediye olarak destek olacaklarını ifade etti.

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