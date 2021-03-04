ÜNİAK İl Temsilcisi Rektör Aldemir ile görüştü

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AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi (ÜNİAK) İl Temsilcisi Cemal Koyuncu, Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yusuf Yetkin ve Başkan Yardımcısı Emre Çetin, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Gençlerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vatanına ve milletine bağlı, bilimin ışığında yol alan gençlerin her zaman destekçisi olacağını vurguladı.

Ziyarette, İl genelinde ve ADÜ içerisinde öğrencilere yönelik yürütülebilecek, proje ve çalışmalar görüşüldü.



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