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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi Aydın’ı çiçeklerle süsledi

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi seralarında ürettiği çiçekler ile Aydın'ın dört bir yanı ile buluşturdu. Rengarenk ve estetik güzelliğin yanında bakım onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları da eş zamanlı olarak yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Aydın’ı çiçeklerle süsledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi seralarında ürettiği çiçekler ile Aydın’ın dört bir yanı ile buluşturdu. Rengarenk ve estetik güzelliğin yanında bakım onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları da eş zamanlı olarak yapılıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı ekipler, elleriyle yetiştirdikleri mevsim şartlarına uygun olan çiçekleri kentin dört tarafına ekiyor. Baharı tam anlamıyla hissedeceğimiz günler yaklaşırken Büyükşehir ekipleri 17 ilçede caddeleri, kavşakları, refüjleri, sahil şeritlerini, bulvarları ve parkları baharın renkleri ile süsledi. Sorumluluk alanındaki yerlere estetik dokunuşlar yaparak kentte görsel zenginlik oluşturan Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları halk tarafından beğeni ile karşılanıyor.
Çiçeklerle süslenen alanlar dışında yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde yabani otların kesimi, dalların budanması, parklardaki aydınlatmalar ve kent mobilyalarının bakım onarım çalışmaları dört mevsim aralıksız olarak sürüyor.
“Baharın gelişini rengarenk çiçeklerimiz ile kutluyoruz.”
Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kendi ürettiğimiz çiçeklerle Aydın’ı renklendirmekten mutluluk duyuyoruz. Yollarda ve parklarda vatandaşlarımızın içini açacak güzellikler olsun istiyoruz. Baharın gelişini rengârenk çiçeklerimiz ile kutluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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