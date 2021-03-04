Şansızlıkla şans bir arada geldi Yanmaya başlayan aracı yoldan geçen itfaiye ekipleri müdahale etti

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Aydın Efeler ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil aniden yanmaya başladı. Yangına bu sırada yoldan geçmekte olan itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan 45 YA 0119 plakalı otomobil, Aydın Ticaret Borsası önünde bir anda yanmaya başladı. Bu sırada şans eseri yoldan geçmekte olan itfaiye ekiplerince hemen müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

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