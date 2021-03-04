Koçarlı’da kontrollü normalleşme denetimleri başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve daire amirleriyle birlikte kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçedeki denetim çalışmalarına katıldı. Yoğunlaştırılmış dinamik denetim çalışmaları kapsamında işyerlerini ziyaret ederek denetleyen Başkan Kaplan ile Kaymakam Tepeli, kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında işletme sahiplerine bilgilendirmede bulundu.



Yeni kontrollü normalleşme sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için denetimler, tüm yurt genelindeki il ve ilçelerde olduğu gibi Koçarlı’da da başladı. Koçarlı’daki denetimlere Kaymakam Tepeli ile Başkan Kaplan, ilçe daire amirleri, Koçarlı Esnaf ve Sanatkar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yaman ve STK temsilcileriyle birlikte katıldı. İşletme sahiplerine kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirmede bulunulan denetimlerde, Koçarlı’daki işletmelerin ağırlıklı olarak kurallara titizlikle önem gösteriyor olması memnuniyet oluşturdu.

Koçarlı’daki yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, haftada en az bir kere yapılacak olan denetimlerde her kurumun oluşturacağı denetim ekipleriyle kontrollerin yapılması sağlanarak, konu hakkında hassasiyet oluşturulacağını açıklayan Kaymakam Tepeli, kurumların denetim sonuçlarını Aydın Valiliği’ne ileteceklerini belirtti. Her iş yerinin haftada en az bir kere denetleneceğini söyleyen Kaymakam Tepeli, ihbar üzerine yapılan denetimlerin de ayrıca kayıt altına alınacağını vurguladı.



Belediye zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde, ilçe esnaflarına sık sık temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlatmasının yanı sıra normalleşme sürecinde de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Kaplan, restoran ve kafe gibi yüzde 50 oran uygulanacak yerlerde oturma düzenine uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla normalleşme sürecine dönük Türkiye’de olduğu gibi Koçarlı’da da yeni bir dönem başladığını söyleyen Başkan Kaplan, “Normalleşme sürecinin devamını istiyorsak, alınan kararlara harfiyen uymalıyız. Koçarlımızda yeni kontrollü normalleşme kapsamında yeniden işyerlerinde hizmete başlayan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.



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