Didim’de zeytin konusunda markalaşma adımları atıldı

Aydının turistik ilçesi Didim’de, üretilen zeytin ve zeytin yağının tanıtımı için ortak bir çalışma başlatıldı. Didim sınırları içinde bulunan 10 kadar asırlık tescilli zeytin ağacından toplanan zeytinlerden hazırlanan zeytin yağları şişeleri ve ambalajları Didim Kaymakamlığı tarafından paylaşıldı.

Didim’in zeytininin zeytinyağının marka olması yönünde çalışmalar yürütülürken Didim Kaymakamlığı, Didim Ziraat Odası ve Didim Milet Müze müdürlüğü ortak projesi ve özel bir ajansın desteğiyle Didim Zeytini ve Zeytinyağı yeni imajla hazırlandı. Bu kapsamda Apollon Tapınağı ve Milet Ören yeriyle ilgili farkındalığı arttırmak ve doğa ile tarih arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için bahsedilen alanlar ve diğer Anıt ağaçlarda yetişen zeytinlerden soğuk sıkım olarak hazırlanan zeytinyağları özel şişeleriyle birlikte yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

Didim’in simgesi olan Medusa logolu özel tasarım cam şişelerde sunulan yüksek polifenollü zeytinyağı İlçenin tanıtımında da önemli bir yer edinmesi hedefleniyor. Çalışmayla ilgili değerlendirme yapan İlçe Kaymakamı Halil Avşar “Ortak bir beyin fırtınasının sonucu olarak çıkan bu çalışmanın Didim'e hayırlı olmasını dilerim. İlçemizdeki tarımın gelişmesi ve ürün gamı anlamında farklılaşmanın artması için tüm İlçe halkımızı ve otel ve diğer işletmelerimizin yöremizde üretilen zeytinyağlarını kullanması önem arz etmektedir” dedi.



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