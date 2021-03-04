Didim Belediye Meclisi'nde “Kadın Komisyonu” kuruldu

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Meclisi bünyesinde Kadın Komisyonu kuruldu.

Didim Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Belediye başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya AK Partili Cemal Engil ve Mehmet Tekdemir mazeretli olarak katılmadı. Gündeme ek olarak belediye meclisi bünyesinde “Kadın komisyonu” kurulması talebi gündeme alındı. Gündemde yer alan ilçedeki özel bir eğitim kurumunun belediyeye bir adet Forklift hibe konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde yer alan bir diğer maddede ise Kovid 19 dolayısıyla belediyeye ait taşınmazlarda kiralama yapan esnafların kiraların 6 ay ertelenmesi ve faaliyeti duran esnafların kira bedellerinin alınmaması konusu Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildi. Belediye meclisinde ayrıca Kadın komisyonu kurulması konusu görüşüldü. Millet İttifakı Belediye meclis üyeleri Vefa Berk Tezsezener ve Tahsin Kurt tarafından sunulan yazılı önergede Kadına şiddet, kadın cinayetlerinin önlenmesi ile kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışılması üzerine belediye meclisinde Kadın komisyonu kurulması konusu oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda Komisyona CHP’li Sevinç Karataş, Gül Ülker ve Vefa Berk Tezsezener ile AK Parti grubundan Eda Yücel İlhan ve Erdinç Ülker’in adları önerildi. Komisyon üyeliğine önerilen meclis üyeleri oy birliğiyle kabul edildi.



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