Germencik Belediyesi 296 öğrencinin YKS başvuru ücretini karşıladı

Germencik Belediyesi 296 öğrencinin Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS) ücretini karşıladı.

Pandemi sürecinde sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bir projeyi daha hayata geçirerek Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı’na (YKS) başvuran öğrencilerin sınav ücretlerinin karşılanması için çalışma başlatmıştı. Germencik Belediyesi’nden yapılan açıklamada 296 öğrencinin sınav oturum ücretlerinin karşılandığı bilgisi verdi. Öğrenciler ve aileleri yapılan çalışmalardan dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür ederek eğitime katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Germencik’te pandemi sebebiyle işyeri kapanan, ücretsiz izinde olan veya sosyal yardım alan ailelerinin üniversite sınavına girecek olan çocuklarının sınav başvuru ücretlerinin karşılanması için çalışma başlatan ve sürecin tamamlanmasıyla birlikte 296 öğrencinin sınav ücretlerinin karşılandığını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti, “Pandemi dönemi müddetince vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, esnaflarımıza, karantina da olan hastalarımız ve yakınlarına yönelik sosyal belediyecilik ilkemiz doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süreçte YKS sınavına girecek olan öğrencilerimize katkı da bulunmak, eğitime yönelik böyle bir farkındalık çalışması gerçekleştirmek için sınav başvuru ücretlerini karşılama kararı aldık. Sürecin tamamlanması ile 296 öğrencimizin sınav başvuru ücretini karşılamış bulunmaktayız. Sınava girecek tüm öğrencilerimize hayallerine ulaşmaları dileğiyle başarı ve kolaylıklar diliyorum.”



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