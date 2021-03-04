Yangın çıkan evde çocuk paniği

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, komşuların ve itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürülürken evde iki çocuğun mahsur kaldığı bilgisi paniğe neden oldu. Çarşıdan dönen anne itfaiye ve polis ekiplerini, görünce fenalık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Zafer Mahallesi 22 sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. 112 çağrı merkezine düşen konut yangını ve iki küçük çocuğun evde mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Nazilli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak üzerindeki evin balkonunda çıkan yangına anında müdahale etti. Evde iki çocuk olduğu ihbarı üzerine titiz çalışma gerçekleştiren ekipler evdeki çocuklara seslenerek evin giriş kapısının açılmasını sağladı. Hem içeriden hem de evin balkonundan yapılan müdahale sonucu balkondan pencereye sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde yapılan ilk incelemede plastik sandalye üzerinde bulunan minderin ve balkondaki plastik malzemelerin yanarak evin penceresine sıçradığı öğrenilirken olayda komşularının çocuklara seslenmesi ile kapı açıldı. İçeriden çıkartılan çocuklar uzun süre ‘annem duymasın’ diye büyüklerine yalvardığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni çocukların evde unutulan çakmak veya benzeri bir şeyle oynarken çıkmış olabileceği üzerinde durulurken olay sırasında Pazar alışverişinden dönen anne sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği anne uzun süre sakinleştirilemedi. Olayı duyan özel bir şirkette çalışan baba Ömer Ş.ve diğer sokak sakinleri anneyi yatıştırmak için uzun süre çaba sarf etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



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