MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan 'Yeşilay Haftası' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 17 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Yeşilay Haftası mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sağlıklı nesil, aydınlık geleceğimizdir. İnsan sağlığı, birinci derecede hayati önem arz etmektedir. Zararlarının açıkça bilinmesine karşın zararlı madde kullanımı toplumda yıkıcı ve zararlı etkilere yol açmaktadır. Sigara ve alkollü içecekler dahil olmak üzere insanlarda madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi için, Yeşilay Derneği, konuya odaklı sivil toplum kuruluşlar ve tüm eğitim kurullarımızda başarılı çalışmalar yapmaktadır. Ülkü Ocaklarımızın gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak, bilgi ve ahlak temelli milli kimlik değerleri çerçevesinde yetişmesi için yaptığı çalışmalara gençlerimizin katılmasını dilerim. Başta Atatürkümüzün umudu, cennet Aydın kentimizin genç efeleri çok değerli genç arkadaşlarım olmak üzere hemşerilerime tütün, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum."



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