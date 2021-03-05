ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz’ın projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenecek

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan, ‘Building a Learning Culture for the Digital World' başlıklı proje, Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer görüldü.

ADÜ ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilecek olan projede, Türkiye’den ADÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yurt dışından ise İtalya, Fransa ve Yunanistan’dan değişik eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ortak olarak yer alıyor. Proje, 230 bin 195 Euro bütçe ve 24 ay süreyle Erasmus + Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA226KA227) kapsamında destekleniyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.



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