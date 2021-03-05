Sığırlar için küpeleme ve kayıt altına alma sözleşmesi imzalandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri soy kütüğü sığır cinsi hayvanlar için küpeleme sözleşmesi imzalandı. Sığır cinsi doğan hayvanların küpeleme işlemi Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılacak.
Küpeleme sözleşmesi Aydın İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör'ün katılımı ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde imzalandı. 2021 yılını kapsayan sözleşmeye göre, Aydın il genelinde soy kütüğü hayvancılık işlemlerinde doğan sığır cinsi hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınma çalışmaları Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülecek. Denetimler ise Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.