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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Depremden değil, hazırlıksızlıktan ürkelim"

İHA

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Depremden değil, hazırlıksızlıktan ürkelim"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "Depremden değil, hazırlıksızlıktan ürkelim" dedi.
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Deprem Haftası mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bilim temelli, çağın gerçekleri ilkesinde yapılacak her türlü kent çalışmasının depremin etki sonuçlarını azaltacağına inanıyoruz. Deprem anında hayat susar, insan sükut eder, yalnızca felaket seslenir, acı dile gelir. Atıl değil, aktif ve mücadeleci bir şekilde olası depremin hasarını en aza çekmenin yollarını bulmalıyız. Deprem Haftası'nın, depremle yaşamayı öğrenmemize katkı yapmasını diliyorum. Dijital Kent Aydın projemizde deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası başlıkları ile konuyu ele almaktayız. Bilgili ve farkında olmak bir çok sorunu çözmenin temel anahtarıdır. Bu vesile ile depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet. Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hazırlıksızlıktan ürkelim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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