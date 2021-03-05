Nazilli’de zeytinyağı hırsızı yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binadan zeytinyağı çaldığı tespit edilen hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, üç gün önce Nazilli Cumhuriyet Mahallesinde bir binanın bodrum katından çalınan zeytinyağının peşine düşen Nazilli Emniyeti izlediği 30’ dan fazla kamera görüntüsünden şüpheliyi tespit etti. Birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.E.Y. bugün sabah saatlerinde 5 Eylül Caddesi üzerinde kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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