Maden firmasının çalışmaları sonucu arazisi göçen şahıs yetkililerden yardım istedi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Ovapınarı Mahallesi yakınlarında bulunan bir maden firmasının çalışmaları sonucu bölgedeki arazilerde derin çatlaklar oluşmaya başladı. Can güvenliklerinin tehlikede olmasından dolayı arazilerine gitmekten korktuklarını belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre özel bir firma tarafından Karpuzlu Ovapınarı Mahallesi yakınlarında bir süre önce madencilik faaliyeti yürütülmeye başlandı. Köy sınırları içerisinde bulunan maden firmasının çalışmalarından sonra arazisinde ciddi yarıklar oluştuğunu ve şu anda can güvenliği olmadığı için arazisine gitmekten korktuğunu belirten 70 yaşındaki Mehmet Şahin, “Maden ocağının hemen yakınında iki ayrı parselde yaklaşık 20 dönüm arazim var. Ekim ayında arazide yarıklar oluştu. Her geçen gün yarık büyüyor. Ve araziye gitmeye korkuyoruz” diyerek sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

