Polis şüphesinde haklı çıktı, göçmen kaçakçısı yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'nde yaya devriye ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan UYAP sorgulamasında H.Y.'nin 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edildi. H.Y. gerekli işlemler için Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibe teslim edildi.



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