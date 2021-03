UP&FIT (upandfit) markasının kurucusu Merve ve Erdinç Aydın çifti geride bıraktığımız 2020 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, aynı zamanda ürettikleri Push Up taytların, her bedende 3 cm daha ince görünüm sağladığını ifade etti.

Ürettikleri tayt modelleri ile 2020 yılının en çok tercih edilen ve giyilen tayt markası olduklarını ifade eden Erdinç Aydın, “UP&FIT markamız, kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile büyümeye devam ediyor. Müşterilerimizden gelen olumlu dönüşler bizi çok mutlu ediyor ve yeni koleksiyonlar oluşturmak için bizi teşvik ediyor. Adımızı daha da ileriye taşımak için yaptığımız ArGe çalışmalarıyla her geçen gün yeniliklere imza atıyoruz” dedi.

UP&FIT (upandfit) markasına ait Push Up taytların en büyük özelliğinin 3 cm ince göstermesi olduğunu belirten Merve Aydın ise, “One Size tasarım anlayışımızla Türkiye’de tayt kullanıcısı, yeni ve farklı bir konsept ile karşılaştı. One Size ve Push Up kavramları, kadınların hayatına girerek, kadının kendisine daha fazla güvenmesini ve taytı günün her saatinde giyebilme konforunu geliştirdi” dedi.

Global çapta tanıtım yapacaklarını belirten Merve Aydın ayrıca, “Markamızın Push Up serisi ile ilgili yaptığımız kreatif tanıtım çalışmasıyla ‘her bedende ve her renkte tayt giyen kadın’ı ön plana çıkarttık. Bu konsept Türkiye’de olduğu gibi dünyada da yankı uyandırsın istiyoruz. UP&FIT (upandfit)’i Türk markası olarak tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Merve Aydın son olarak da her tayt modelinde büyük ilgi gördüklerini ifade ederek, “Online satışlarda ve instagram hesabı üzerinden paylaştığımız kampanya duyurularıyla düzenli bir artış sağladık. UP&FIT Nişantaşı Store’un açılmasıyla da bu ilgi daha da yoğunlaştı” şeklinde konuştu.

