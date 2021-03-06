AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları’ndan örnek etkinlik Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan diktiler

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AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları tarafından, salgın boyunca hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi. Yaylaköy’de oluşturulan hatıra ormanında fidanlara hayatını kaydeden sağlık çalışanlarının isimleri verildi.



Yaylaköy’de hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına oluşturulan hatıra ormanı etkinliğine AK Parti Kuşadası Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Arzu Bayraktar ve AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Seyfullah Zeyrek ile gençlik kolu üyeleri ve partililer katıldı. AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Seyfullah Zeyrek ve gençlik kolu üyeleri kurdukları hatıra ormanı ile korona virüs salgını nedeniyle görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak istediklerini söylediler.



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