92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (2)

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1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın boğularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-03-06 11:47:04



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