Kuşadası’nda 28 yıllık yol sorunu çözülüyor

Kuşadası Belediyesi, Soğucak Mahallesi’ndeki Genç Kuşadalılar Sitesi’nin 28 senelik yol sorununu çözmek için harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafriyat, tesviye ve zemin düzleştirme çalışmalarının ardından bölgeye kilit parke taşı döşemeye başladı.



Kuşadası’nın turistik çarşıları ile İkiçeşmelik Mahallesi’nde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bir yandan da kentin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışması yürütüyor. Ekipler son olarak Soğucak Mahallesi’nde bulunan Genç Kuşadalılar Sitesi’nin yol sorununu çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda Soğucak yolunun 1.2’nci kilometresindeki ayrımdan siteye uzanan toprak yolda hafriyat ve tesviye çalışması yürütüldü. Zemin düzleştirme işleminin ardından ise 2 bin 300 metrekarelik alanda kilit parke taşı döşenmeye başlandı. Bordür taşı da döşenecek olan yol 109 haneli Genç Kuşadalılar Sitesi sakinlerinin 28 senelik ulaşım sorununu çözmüş olacak.



“Çilemiz sona erecek“



Yaklaşık 20 senedir Genç Kuşadalılar Sitesi’nde ikamet eden Fadime Kahraman yol yapım çalışmasından dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederek “Belediye Başkanımız Ömer Günel, adaylık sürecinde sitemizi ziyaret etmişti. Bu yolu yapacağının sözünü o zaman vermişti. Başkanımız bize verdiği sözü tuttu. Uzun yıllardır yaşadığımız bu çile başkanımız sayesinde sona erecek” dedi.



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