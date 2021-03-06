Aydın’ın Efeler ilçesinde normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda kentin işlek noktalarında yoğunluk yaşanırken, bazı bölgelerde de sosyal mesafe sıfıra kadar indi.

Orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın’da da kontrollü normalleşme süreci başlarken, hafta sonu kentin işlek noktalarında yoğunluk yaşandı. Aydın Valiliği koordinesinde tedbir ve denetimler sıkı bir şekilde devam ederken uzun süre evde kalan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. İşletmelerin de yüzde 50 kapasiteyle açılmasının ardından Aydın’daki güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar, kafeler ve parklarda hafta sonunun tadını çıkardı.



Sosyal mesafe sıfıra düştü

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamasının da kalkması ile birlikte uzun zamandır evde olan vatandaşların bir anda sokağa çıkması yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk ile birlikte sosyal mesafenin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken “Aydın normalin dışında normalleşti” dedirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde zorluk çeken bazı vatandaşların, kontrollü normalleşme sürecine hemen adapte olması ise dikkat çekti.



Aydın Valiliği koordinesinde sokak sokak gezen emniyet ve zabıta ekipleri vatandaşları uyarırken, camilerden de zaman zaman kurallara uyulması yönünde anonslar yapıldı.



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