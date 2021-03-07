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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı "8 Mart dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisidir"

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı "8 Mart dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisidir"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, "8 Mart dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisidir" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 8 Mart'ın dünyada kutlanan en anlamlı günlerden biri olduğunu ifade ederek, "Bugün dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisi olan 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadınların talep ve özlemlerini kararlılıkla dile getirdikleri, bugüne kadar bu yolda büyük mesafe aldıkları bir sürecin başlaması, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul görmesiyle hız kazanmıştır. Kadınların eşit haklar ve imkanlar elde etmek için uzun yıllar verdikleri mücadele sonucu, dünya kamuoyu, kadınların talepleri konusunda giderek daha duyarlı hale gelmiş, demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde de ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bugün kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda bir toplumun kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de temel ölçütlerinden sayılmaktadır" dedi.

Tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçıları olduğumuzu kaydeden Vali Aksoy, "Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. Ülkemizde Osmanlının son döneminde modernleşme hamleleriyle başlayan kadın hareketleri Cumhuriyetle önemli bir ivme kazanmış, medeni kanunun kabulü ve 1934 yılında seçme seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlarımız bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Bu süreçte birçok kadınımız çabalarıyla ve başarılarıyla öncü ve örnek olmuştur. Günümüzde de Türk kadını hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır" diye konuştu.

Aksoy, Aydın'da da, kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle üretime katılmalarının memnuniyet verici olduğunu belirttiği açıklamasında, "Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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