Didim’de trafik kazası: 7 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza DidimSöke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G (19) yönetimindeki 35 DTL 44 plakalı otomobil ile M.Y’nin (45) kullandığı 09 ABF 328 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yatarken motosiklet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Ö.Y (43) ile otomobil sürücüsü T.G ile araçta yolcu olarak bulunan A.T (18), P.D (17) Z.A.A (19) ve A.T (20) yaralandı. Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine kapandı.

Otomobil sürücüsü T.G ile motosiklet sürücünün eşi Ö.Y’nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Diğer beş yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi Didim Devlet Hastanesi'nde devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.