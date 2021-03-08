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Kadın olmanın en zor hali, bu görüntüler yarım asır önce değil 2021'de çekildi Dört çocuk annesi Kezban, masum isteğini kimseye duyuramadı

İHA

Kadın olmanın en zor hali, bu görüntüler yarım asır önce değil 2021'de çekildi Dört çocuk annesi Kezban, masum isteğini kimseye duyuramadı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 8 Mart Kadınlar Günü değişik etkinliklerle kutlanırken, Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Atça Mahallesi’nde dere kenarına kurdukları bir çadırda 4 çocuğu ile birlikte yaşayan 27 yaşındaki Kezban Akrancı Kip adlı kadının içler acısı yaşam şartları görenleri şaşırtıyor. Kimseden bir isteğinin olmadığını sadece barındıkları çadırın yıkılmaması için yetkililerden yardım isteyen çaresiz kadın, kendi günlerinden habersiz kış ortasında biri 4 aylık dört çocuğu ile sokakta kalmaktan korkuyor.
Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 9 yıl önce Derviş Kip ile hayatını birleştiren Kezban Akrancı Kip, Sultanhisar Atça’da mutlu bir hayat sürmeye başladı. Geçen yıl işsiz kalan kocasının ev kirasını ödeyememesi üzerine kirada durdukları evden çıkmak zorunda kalan aile, Atça’da dere kenarında babalarından kalma bir çadıra yerleşti. Her türlü sosyal yaşamdan ve bir çok insani ihtiyaçtan uzak bir şekilde yaşamaya çalışan ancak durumundan hiç şikayetçi olmayan Kezban Akrancı Kip, yaşadıkları çadırın yıkılacağını öğrenince ne yapacağını şaşırdı.
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’dan yardım istediklerini ancak Belediye Başkanı’nın elinden bir şey gelmeyeceğini belirtmesi üzerine bir 4 aylık diğeri 1.5 yaşında ikisi de ilkokul öğrencisi 4 çocuğu sokakta kalmaktan korktuğunu belirten çaresiz kadın, kadınlar gününde tek isteğinin yaşadığı barakanın yıkılmaması olduğunu söyledi.
“Camiden taşıdıkları su ile çamaşır ve bulaşıkları elde yıkıyor”
Zorlu bir hayatı olmasına rağmen hiçbir şeyden şikayetçi olmayan, dört çocuğunun çamaşır ve bulaşıklarını elinde yıkayan genç anne, tek isteğinin başlarını soktukları çadırdan yapılma barakanın yıkılmaması olduğunu belirterek “Kiramızı ödeyemeyince kayınpederimizin barındığı bu barakaya taşındık. Çadır görüntü kirliliği oluşturuyormuş. Bu nedenle yıkacaklarmış. Engelli çocuğum var ondan gelen aylıkla geçiniyoruz. Çamaşır ve bulaşığı elimde yıkıyorum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Tek isteğim bizim barındığımız bu çadırı yıkmasınlar” diye konuştu.
Eşi ve çocuklarını daha iyi şartlarda yaşatmak istediğini ancak bunu başaramadığını belirten Derviş Kip, ise çok zor durumda olduğunu ve barındıkları yerin yıkılmamasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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