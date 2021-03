Didim belediyesinden spora destek

Didim Belediyesi belediye bünyesinde faaliyet gösteren Didim Belediyespor tekvando takımı sporcularına malzeme desteğinde bulundu.



Didim’de geleceğin tekvandocularına Didim Belediyesi sahip çıktı. Didim Belediyesi adına ülke genelinde düzenlenen müsabakalarda mücadele eden tekvando takımına Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın talimatıyla malzeme desteğinde bulunuldu. Alınan tekvando malzemeleri Tekvando Antrenörü Altan Akyol’a teslim edilirken, Başkan Atabay da salonu ziyaret edip, sporcularla bir araya geldi.



Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Uzak Doğu sporlarının insanı bir disipline soktuğunu belirterek “Genç yaşta sporun her türlüsüyle uğraşmak insanı sağlık ve zinde yapar. Bu noktada ilçemizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu tür spor dallarıyla uğraşması bizleri de memnun ediyor. Tekvando sporunda elde edilen başarıları biliyoruz. Sizlerin daha güzel şekilde eğitim almaları noktasında her zaman yanınızda olacağız, olmaya da devam edeceğiz” dedi.



Didim Belediyespor Tekvando Antrenörü Altan Akyol ise takım olarak uzun yıllardır Didim’de sporcu yetiştirdiklerini, gittikleri her müsabakada ilçeye madalyalarla döndüklerini kaydetti. Didim’in adını en iyi şekilde duyurmaya çalışacaklarını belirten Akyol, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay’a ve belediye personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti.



