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Sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi

DHA

Sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi


Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz,  Artvin'in Hopa ilçesinde sadece Türkiye'de yetişen ultra endemik bir mantar türü keşfetti. Mantar, 'Pluteus Anatolicus' ismi ile tescillenirken, Kaygusuz, daha önce de sadece Aydın´ın Kuşadası'nda yetişen 'Volvarille Turcica' isimli beyaz bir mantar türü bulmuştu.
Hopa'daki ormanlık arazide 2014 yılında saha incelemesine çıkan Isparta ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, daha önce hiç görmediği bir mantar türü fark etti. Mantardan örnek alan Kaygusuz, 6 yıl boyunca Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi'nden Prof. Dr. Henning Knudsen, Brezilya'nın Sao Paulo Federal Enstitüsü'nden Prof. Dr. Nelson Menolli ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Türkekul ile çalışma yürüttü. Çalışma sırasında Danimarka ve Brezilya'daki laboratuvarlarda incelemelerde bulunuldu. Keşfedilen yeni türle benzer olan mantar koleksiyonları üzerinde araştırmalar yapıldı. Araştırma sonunda, toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu tespit edildi. Mantar, öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından yalnızca Türkiye'de yetiştiği için 'Pluteus Anatolicus' ismi ile tescil edildi. Kaygusuz, 2020 yılında da sadece Aydın´ın Kuşadası'nda yetiştiği için 'Volvarille Turcica' ismi ile tescillenen beyaz bir mantar türü keşfetmişti
'BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ'
Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir kuşakta yer aldığını belirten ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, "Ülkemiz Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İranTuran olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyasına özgü türlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de 12 binin üzerinde bitki türü bulunuyor. Bu türlerin yaklaşık yüzde 30'u yani 4 binin üzerinde olanı endemik statüsünde. Buna ek olarak, Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Bu sayı her geçen gün yeni buluşlarla da artıyor. Artvin'de keşfettiğimiz 'Pluteus Anatolicus' ile bunlara bir yenisi daha eklendi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-03-08 10:56:24

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