Büyükşehir’den kadınlara çiçekli kutlama

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara binlerce çiçek armağan etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Aydınlı kadınlar çiçeklerle selamlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri binlerce çiçeği kadınlarla buluşturdu. Caddelerde, işletmeler ve bürolarında çalışan kadınları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi personeli, 8 Mart’a özel olarak hazırlanmış olan çiçekleri armağan ederek, kadınların gününü kutladı. Büyükşehir Belediyesi’nin kadın dostu projeleri ile kendilerine daima ulaştığını ve Başkan Özlem Çerçioğlu gibi kadın bir başkanın kenti yönetmesinden gurur duyduklarını belirten kadınlar, çiçek armağanı için teşekkür etti.

“Aydınlı kadınlar üretkenlikleri ve çalışkanlıkları ile kentimizi gururlandırıyorlar.”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, “Aydınlı kadınlar üretkenlikleri ve çalışkanlıkları ile kentimizi gururlandırıyorlar. Çiçeklerle ve belediyemizin tebessüm eden yüzüyle her zaman yanların olacağız. Tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde selamlıyorum” dedi.

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