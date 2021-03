Başkan Kaplan kadınları unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı. Koçarlı pazarındaki kadın pazarcı esnaflarıyla işletmecilere bin adet karanfil dağıtarak anlamlı günlerini kutlayan Başkan Kaplan, “Kadınlar sadece bir güne özgü değil her gün başımızın tacıdır” dedi.

Koçarlı Belediyesi Kültür Etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, kadınlara karanfil dağıtarak kutlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geleneği bozmadı. Düzenlenen kutlama etkinliğinde maske, mesafe ve temizlik konusunda da işletmecileri uyaran Başkan Kaplan, tek tek karanfil dağıtarak anlamlı günlerini kutladığı kadınların hallerini hatırlarını sorup taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. Karanfil hediyesiyle mutlu olan kadınlar, anlamlı günde kendilerini unutmadığı için Başkan Kaplan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

“Sadece 08 Mart ile sınırlı değil”

Etkinlik çerçevesinde Koçarlı çarşısındaki pazar duasını da kadın satıcılarla birlikte yapan Başkan Kaplan, kadınlarla ilgili farkındalığın sadece 8 Mart ile sınırlı olmaması gerektiğine de vurgu yaptı. Yeni kontrollü normalleşme denetimine çıkan Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli’nin de dahil olduğu etkinlikte anlamlı günlerini kutladığı kadın işletmecilerin taleplerini de dinleyen Başkan Kaplan, kadınlara yönelik planladığı projelere ilişkin de kısa bilgilendirmelerde bulundu. Kaymakam Tepeli ile birlikte Kadınlar Günü’nü kutladığı Bağcılar Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Salih Altın’ın tekerlekli sandalye talebini de not aldıran Başkan Kaplan, beraberindeki belediye ekiplerine ihtiyacın giderilmesi konusunda talimat verdi.

“Kadınlar bize Allah’ın emanetidir”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili açıklamasında, “Kadınlar sadece bir güne özgü değil her gün başımızın tacıdır” diyen Başkan Kaplan, “Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa’nın Veda Hutbesi’nde “Kadınlar size Allah’ın emanetidir” sözünün neyi ifade ettiğini doğru anlayıp manasını içselleştirebilseydik bugün geldiğimiz noktada kadına şiddeti konuşuyor olmazdık. Kadın dövülen değil övülen, ezilen değil, sevilen olmalıdır. Doğumdan ölüme her anımızda ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ailenin ve toplumun temel taşı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

