Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor

"Çok yüksek riskli kent" için peş peşe uyarı!

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde Kovid19 denetimlerine devam ederken, vatandaşların tedbirlere uyması konusunda bilgilendirmede bulunuluyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘Dinamik Denetleme’ süreci ile birlikte Kovid19 pandemi kurallarının uygulanmasına yönelik denetimler artarak devam ediyor. Dalama Mahallesi'ndeki denetim faaliyetlerinde esnaf ve vatandaşlardan tedbirlere uyma noktasında özverili olması istendi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

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