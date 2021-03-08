'Kazı Kazan Para Yağmuru'nda Aydınlı gence 2 milyon liralık büyük ikramiye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kazı Kazan Para Yağmuru'nda Aydınlı gence 2 milyon liralık büyük ikramiye

DHA

'Kazı Kazan Para Yağmuru'nda Aydınlı gence 2 milyon liralık büyük ikramiye


Cemal YILDIRIM/ AYDIN (DHA)AYDIN'da, 'Kazı Kazan Para Yağmuru' adlı şans oyununda, 2 milyon liralık büyük ikramiye, isminin açıklanmasını istemeyen bir gence çıktı. 2 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 'Kazı Kazan Para Yağmuru' kartını satan bayinin çalışanı Zafer Arıkan, "'2 milyon lira ikramiye kazandım' dediğinde önce 2 bin TL olarak anladığım için 'Biz bile öderiz bu parayı' dedim. Ama sonradan şans kartına baktığımda en büyük ikramiye olan 2 milyon lira çıktığını görünce, şaşkınlığım daha da arttı" dedi.
Germencik'in Ortaklar Mahallesi'ndeki şans oyunları bayisine 4 Mart'ta giden 25 yaşlarındaki ismi açıklanmayan genç, 30 TL karşılığında 'Kazı Kazan Para Yağmuru' adlı şans kartı satın aldı. Kartı kazıyan genç, büyük ikramiyenin isabet ettiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen ardından da ikramiye isabet eden şans kartını, bayideki çalışana gösterdi. Bayi çalışanı da şans kartını kontrol ettikten sonra talihli genci, 'büyük ikramiyeyi' kazandığını belirtip, kutladı.
`İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUM´
2 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 'Kazı Kazan Para Yağmuru' kartını satan bayinin çalışanı Zafer Arıkan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtip, şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Arıkan, "Tanımadığımız bir genç arkadaş geldi. Kazı kazan satın aldı benden ve hemen yanımda kazıdı. Ardından '2 milyon lira ikramiye kazandım' dedi. Şaşırdım. İçimden 'Nasıl olur' diyerek, kartı alıp baktım. '2 milyon lira ikramiye kazandım' dediğinde önce 2 bin TL olarak anladığım için 'Biz bile öderiz bu parayı' dedim. Ama sonradan şans kartına baktığımda en büyük ikramiye olan 2 milyon lira çıktığını görünce, şaşkınlığım daha da arttı. Biz de gerekli işlemlerini yapıp, talihliyi bankaya yönlendirdik. Kendisini tanımıyorum ama bana Germencik'in Alangüllü Mahallesi'nden olduğunu söyledi. Bir daha da kendisiyle görüşmedik" dedi.
'TÜRKİYE'DE 3'ÜNCÜ, EGE BÖLGESİ'NDE İLK BÜYÜK İKRAMİYE'
Şans oyunları bayi ortaklarından Kadir Elgünlü ise "Büyük ikramiye isabet edilen şans kartının satıldığı gün, saat 17.30 sıralarında, bayi çalışanlarımızdan Zafer Arıkan'ın çığlığını duydum, hemen ardından da bize seslendi. Biz de heyecanlandık. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bir müşterimize büyük ikramiye çıktığını öğrendim. Biz de çok sevindik. Bir anda kimse ne yapacağını bilemedi, heyecanlandık, sevinç çığlıkları attık. Bizim de ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Türkiye genelinde, bugüne kadar 2 kere büyük ikramiye çıkmış bu 3'üncüsü diye duyduk. Ancak bizim bayimizde ve Ege Bölgesi'nde bir ilk. Çok sevindik mutlu olduk. Müşterimizi bundan sonra ne yapacağı konusunda bilgilendirdik. Gerekli işlemlerini yaptık ve talihliyi ikramiyesini almak üzere Aydın'a bankaya gönderdik. Kendisini tanımıyoruz, kendisi de isim vermek istemedi. Biz, kaşemizi vurduk, kuponunu aldı ve gitti. Tekrar bizim yanımıza gelir diye bekliyoruz. Gelmez ise kendisine hayırlı, uğurlu olsun. Geçen hafta da 10 bin TL ikramiye çıkan şans kartını satmıştık. Kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.
'ARTIK DAHA ÇOK KAZANIYORUZ'
Şans oyunları bayii müşterilerinden Azad Çelik ise yeni dönem şans oyunlarının artık daha çok kazandırdığını belirtip, "Yıllardan beri şans oyunu oynarım ancak önceden ufak rakamlar veriyordu ve şansımız çok az oluyordu. 5 lira, 10 lira çıkıyordu. Ama yeni oyunlar ile 100, 200 ve 500 TL olarak sürekli kazanıyorum. Çok güzel bir kazanç oluyor. Benden başka kazanalar da oldu. Keşke 2 milyon bana çıksaydı ama olmadı yapacak bir şey yok" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM
2021-03-08 15:15:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor
CHP Aydın’dan Başkan Çerçioğlu’na Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER CHP Aydın’dan Başkan Çerçioğlu’na Kadınlar Günü ...
Önce Kuşadası’nda keşfetmişti, şimdi Hopa’da buldu Sadece Türkiye’de yetişiyor
YEREL HABERLER Önce Kuşadası’nda keşfetmişti, şimdi Hopa’da ...
Başkan Kaplan kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan kadınları unutmadı
Nazilli itfaiyesinden kadınlar gününde anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Nazilli itfaiyesinden kadınlar gününde anlamlı mesaj
Büyükşehir’den kadınlara çiçekli kutlama
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kadınlara çiçekli kutlama
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Muhasebeci ve Mali Müşavirler Başkan Çerçioğlu ile ...
Aydın’da 86 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 86 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Bu istasyon diğerlerinden farklı 'Kadın isterse yapar' diye yola çıktı, kadınlara ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Bu istasyon diğerlerinden farklı 'Kadın isterse ...
Efeler’de kadınlar unutulmadı
YEREL HABERLER Efeler’de kadınlar unutulmadı
Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile ...
39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı
YEREL HABERLER 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot ...
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya ...
Efeler Belediyesi’nin 8 Mart videosu takdir topladı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nin 8 Mart videosu takdir topladı
Sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi
YEREL HABERLER Sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi
Başkan Ömer Günel’den kadın çalışanlara 8 Mart jesti
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel’den kadın çalışanlara 8 Mart jesti
Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform niteliğinde değişiklikleri hayata geçirdik
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform ...
39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı
YEREL HABERLER 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot ...
İncirliova Belediye Başkanı Kaya’ya 60 gün uzaklaştırma cezası
YEREL HABERLER İncirliova Belediye Başkanı Kaya’ya 60 gün ...
Didim’de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi
YEREL HABERLER Didim’de kıyılar gönüllüler tarafından temizlendi
Didim belediyesinden spora destek
YEREL HABERLER Didim belediyesinden spora destek
Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform niteliğinde değişiklikleri hayata geçirdik
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform ...
Kadın olmanın en zor hali, bu görüntüler yarım asır önce değil 2021'de çekildi Dört çocuk annesi Kezban, masum isteğini kimseye duyuramadı
YEREL HABERLER Kadın olmanın en zor hali, bu görüntüler yarım asır ...
Kuşadası'nda 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı