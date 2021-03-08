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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da “Eşitlik” heykeli törenle açıldı

İHA

Aydın'da “Eşitlik” heykeli törenle açıldı

Uzun zamandır Aydın gündeminde yerini koruyan ve birçok açıklama savaşlarına sebep olan kadın erkek eşitliğini anlatan soyut heykel, düzenlenen törenle açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi düzenlenen kadın erkek eşitliği temalı soyut heykel yarışmasının kazananları belli olurken, “Eşitlik” isimli soyut heykel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde törenle açıldı. Aydın Tekstil Park alanına yerleştirilen heykelin açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile İYİ Partili yöneticiler ile partililer katıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılışta konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart’ın kutlama günü olmadığını ifade ederek “8 Mart bir kadın mücadelesidir. Kadınların eşit şartlarda eşit haklarda eşit yaşam istemleridir ve bize göre de en temel insan haklarıdır. Bizler de bu yönde hep çalışıyoruz. Eşit iş, eşit ücret, eşit hak temelli bu mücadelenin çağdaşlaşan bu dünyada hala sürüyor olması kanayan bir yaradır. Sadece geçen yıl 300 kadınımız, son 2 ayda ise 58 kadınımız erkekler tarafından vahşice öldürülmüştür. İnsanca yaşama haklarından bir tanesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin yerine getirilmesi ve tam anlamıyla uygulanması gerekiyor. Her gün daha fazla kadın öldürülmemesi için parlamentonun biran önce daha sert adımlar atması gerekiyor. Hak mücadelesinde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık bir gerekliliktir. Birçok dünya ülkesindeki kadınlardan önce kadınların yanında yer alıp hakkımızı teslim eden Mustafa Kemal Atatürk’ü de minnetle anıyorum. Biz kadınlar, daha çok çalışmalı daha çok mücadele etmeliyiz” dedi.
Konuşmaların ardından soyut heykel yarışmasının kazananı Hediye Akoğlu’na, Başkan Çerçioğlu tarafından çiçek ve birincilik ödülü olan 110 bin TL'lik çek takdim edildi. Beraberindeki heyet ile birlikte heykelin açılışını gerçekleştiren Başkan Çerçioğlu, sanatçı Akoğlu’na teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen soyut heykel yarışmasında birinci olan heykel Efeler ilçesi Aydın Tekstil alanında, ikinci heykel Kuşadası’nda ve üçüncü heykel ise Didim’de sergilenecek.

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