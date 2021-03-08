Didim’de kaçak içki ele geçirildi

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Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, “Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalara istinaden bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 10 adet değişik boy ve ebatlarda alkollü içki şişelerine doldurulmuş vaziyette toplam 6.5 litre el yapımı içki, 7 adet değişik boy ve ebatlarda alkollü içki şişelerine doldurulmuş vaziyette toplam 5 litre el yapımı içki, 5 adet değişik boy ve ebatlarda alkollü içki şişelerine doldurulmuş vaziyette toplam 4.5 litre el yapımı içki, 7.5 litre etil alkol, 2 adet alkollü içki aroması, 12 adet değişik boy ve ebatlarda boş alkollü içki şişeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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