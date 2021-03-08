Minik öğrencilere polis tarafından bilgilendirme yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 okulda 285 anaokulu öğrencisine “Polis Kimdir, Maske Mesafe ve Temizlik” konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında eğitimlerine evde devam eden çocukların, 20202021 Eğitim Öğretim Dönemi 2.yarıyılının başlamasıyla birlikte çocukların polislere karşı duydukları güvenin pekiştirilmesi amacıyla Aydın’da bulunan anasınıfı öğrencilerine maske mesafe kurallarına riayet edilerek “Polis Kimdir?” “Maske, Mesafe ve Temizlik” konulu bilgilendirmede bulundu. 4 okulda 285 çocuğa ulaşılırken, polis logolu yıkanabilir maskeler hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.