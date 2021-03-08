Kadınlar Günü Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde pandemi kuralları doğrultusunda düzenlenen etkinlikler kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda açılan standı ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak kadınlara çeşitli hediyeler verdi.

Kuşadası’nda düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri araç konvoyunun kent turu ile başladı. Araç konvoyu, Atatürk Bulvarı, 50. Yıl Caddesi ve Candan Tarhan Bulvarı istikametinde ilerleyerek İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda son buldu. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle taleplerini dile getiren Kuşadalı kadınlara, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından açılan stantta Başkan Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel ile Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Seyfi Seyhan Suvari tarafından bilgilendirme broşürleri, çeşitli hediyeler ve çiçek dağıtıldı. Kuşadası Belediyesi Kent Orkestrası ise seslendirdiği şarkılarla etkinliğe büyük bir coşku ve renk kattı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda konuşan Başkan Ömer Günel, kadınların yüzyıllardır vermiş oldukları mücadele ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması anlamında önemli bir mesafe kat edildiğine dikkat çekerek “Ne yazık ki kadına yönelik sözlü, fiili şiddet ve gerek kamusal, gerekse de özel alanda ayrımcılık devam ediyor. Bunu aşmanın yolu ise kadınların atacakları güvenli ve kararlı adımlardan geçiyor. Kadınlar siyasette, sanatta, iş dünyasında daha fazla yer almalıdır. Yerel yöneticiler olarak bizlere düşen görev ise bunun önünü açmak olmalıdır. Kendi adıma kadınerkek eşitliğini konuşmaya gerek duymadığımız bir ülke ve dünya diliyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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