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Başkan Kaya; “Adı geçen şahıs 01 Mart’tan bu yana raporludur”

İHA

Başkan Kaya; “Adı geçen şahıs 01 Mart’tan bu yana raporludur”

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, belediyede çalışan bir kadının şikayeti üzerine 60 gün uzaklaştırma cezası aldığı yönündeki haberin ardından açıklama yaptı. Avukatı aracılığı ile adli makamlarla görüştüğünü belirten Başkan Kaya “Tarafıma tebliğ edilmiş böyle bir karar olmadığı gibi şikayetçi olduğunu belirten kişi 01 Mart’tan bu yana raporludur. Yani bir araya gelmemiz de söz konusu değildir” dedi.
Bahse konu haberde şikayetçinin iddia ettiği gibi bir uzaklaştırma cezasının söz konusu olmadığını kaydeden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Tarafıma mahkemece uzaklaştırma ya da tedbir aldığıma dair tebliğ edilen bir karar söz konusu değildir. Bahse konu kişi ile Belediye Başkanı olmam dışında tedbir gerektirecek bir durum da söz konusu değildir. Ayrıca bu kişi iddia edilen olayın olduğu tarihte raporlu olup, 1 Mart 2020 tarihin itibaren raporludur” diyerek burada esas amacın şahsına zarar vermek amacıyla maksatlı bir şekilde özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde algı operasyonu olduğunu ileri sürdü.
Olayın siyasi yönlerinin de olduğunu ileri süren Başkan Kaya, çıkan haberleri “Bilinçli bir şekilde üretilmiş, siyasi manipülasyon içerikli haberler” olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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