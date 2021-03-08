AK Parti Aydın tekstilci kadınları unutmadı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Efeler ilçesindeki bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek kadın çalışanların gününü kutladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Demir, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Efeler İlçesinde bulunan bir tekstil fabrikasına ziyarette bulundu. Fabrikadaki kadın çalışanlara karanfil dağıtıp, kadınların günlerini kutladılar. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ziyaretle ilgili olarak, "Bu vesile ile büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında önemli rol oynayacak kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutluyor, bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyoruz" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.